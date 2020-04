Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Occhi Blu E’ Un Bluff! Gli Occhi Sono Di Un Attore Famoso! (Di martedì 21 aprile 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida e Riccardo si collegano per salutare Gemma. Scoperto che la foto mandata da Occhi Blu a Gemma, appartengono ad un Attore. Ecco chi! E’ andata in onda una nuova Puntata di Uomini e Donne, che ha avuto ancora una volta al centro Gemma. La Galgani sta conoscendo a distanza i suoi corteggiatori, dato che a causa della quarantena non può incontrarli di persona ma soltanto chattare con loro. Anche Oggi la dama ha dovuto affrontare diverse avventure e soprattutto gli attacchi di Tina. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma balla per i suoi corteggiatori! La Puntata si apre con le chat tra Gemma e Pantera. Quest’ultimo, che a differenza di OcchiBlu non ha dichiarato la sua età, dice di essere un grande appassionato di salsa e di aver imparato a ballarla. Dunque propone a Gemma di imparare qualche passo di danza quando la quarantena ... Leggi su uominiedonnenews Uomini e Donne - Gemma Galgani flirta con OcchiBlu (ma è un fake : si tratta dell’attore Armie Hammer)

Uomini e donne news : GEMMA tra “Occhi blu” - “Pantera” - “Cuore di poeta” e “Punto coronato”

