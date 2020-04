Sono le Venti (Nove), “in ferie forzate chi vuole i Dpi nei casi non previsti o polemizza”: la mail ai direttori sanitari della Fondazione don Gnocchi (Di martedì 21 aprile 2020) “Metterei il personale che tende a polemizzare o a volere i Dpi nei casi non previsti in ferie forzate“. È la mail, pubblicata a Sono le Venti – in onda sul Nove dal lunedì al venerdì dalle 19.53 – inviata dal direttore delle risorse umane ai direttori generali delle varie sedi della Fondazione don Gnocchi. L’istituto è al centro di articoli giornalistici dopo che alcuni dipendenti Sono stati sospesi per aver parlato proprio coi media. Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti ... Leggi su ilfattoquotidiano Natale di Roma : sono 2.773 le candeline da spegnere. Ecco tutti gli eventi in scena oggi nella Capitale

Fontana a Sono le Venti (Nove) : “Mancata zona rossa a Bergamo? Spettava solo al governo. Gallera ottimo assessore - meno come giurista”

Sono le Venti - la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove : segui la diretta (Di martedì 21 aprile 2020) “Metterei il personale che tende a polemizzare o a volere i Dpi neinonin“. È la mail, pubblicata ale– in onda suldal lunedì al venerdì dalle 19.53 – inviata dal direttore delle risorse umane ai direttori generali delle varie sedi della Fondazione don Gnocchi. L’istituto è al centro di articoli giornalistici dopo che alcuni dipendentistati sospesi per aver parlato proprio coi media.LE, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolole...

fanpage : 'Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno d… - sonoleventi : La Germania ha la soluzione sotto controllo e con la dovuta cautela può pensare alla riapertura. Perché la Germani… - fattoquotidiano : Questa sera alle 19.53 torna #SonoLeVenti di @petergomezblog. Appuntamento sul @nove [VIDEO - Guarda l'anticipazion… - RassegnaZampa : #Fontana: “Mancata zona rossa a #Bergamo? Spettava solo al governo. #Gallera ottimo assessore, meno come giurista” - faddesso : Sono le Venti (Nove), “in ferie forzate chi vuole i Dpi nei casi non previsti o polemizza”: la mail ai direttori sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Fontana a Sono le Venti (Nove): “Mancata zona rossa a Bergamo? Spettava solo al governo Il Fatto Quotidiano Benevento, fibra ottica ultraveloce per oltre settemila abitazioni

Ben settemila e cinquecento unità immobiliari in città sono pronte ad essere servite dal collegamento ultraveloce in fibra ottica grazie ad un investimento infrastrutturale realizzato dall’azienda ...

“In Lombardia più morti di coronavirus perché l’aria è più inquinata”: cosa dice la nuova ricerca

In Pianura Padana, invece, non è così, perché non c’è vento e non piove frequentemente. Soprattutto negli ultimi due mesi, i millimetri di pioggia sono stati pochi. Questi sono stati certamente degli ...

Ben settemila e cinquecento unità immobiliari in città sono pronte ad essere servite dal collegamento ultraveloce in fibra ottica grazie ad un investimento infrastrutturale realizzato dall’azienda ...In Pianura Padana, invece, non è così, perché non c’è vento e non piove frequentemente. Soprattutto negli ultimi due mesi, i millimetri di pioggia sono stati pochi. Questi sono stati certamente degli ...