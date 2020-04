Sampdoria, Ekdal: «Serie A? Hanno cambiato idea diverse volte» (Di martedì 21 aprile 2020) Il centrocampista della Sampdoria Ekdal ha commentato l’ipotesi di riprendere il campionato di Serie A Il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal ha espresso le proprie sensazioni sul futuro della Serie A ai microfoni di SVT Sport: «Bisogna vedere cosa verrà deciso. Hanno cambiato idea diverse volte, quindi non do nulla per scontato. Non è tanto giocare una partita tra due settimane, piuttosto riprendere ad allenarsi con i compagni. Prima che arrivi il momento di disputare una partita ci vorrà molto tempo». LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SU SAMPNEWS24 «Ora sto bene, è noioso stare a casa e vorrei che tornasse tutto alla normalità. Mi sto tenendo in allenamento, come fanno anche i miei compagni. Ogni giorno faccio qualcosa, anche perché dopo sarà dura. L’idea è che si potrà riprendere ad ... Leggi su calcionews24 Sampdoria - Ekdal : «Derby indimenticabile. Su Ronaldo e Ibrahimovic…»

