Salvini attacca De Luca | E' un chiacchierone La Campania paga la sua inoperosità

LegaSalvini : SALVINI AL PD: ISTIGATE ALL'ODIO ANCHE MENTRE LA GENTE MUORE- SECOLO D'ITALIA IL PD ATTACCA ZAIA PER LE CASE DI RIP… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi attacca un medico, un sindaco, un governatore, sbaglia. Non ha senso. Lombardia ha stanziato 60 milio… - LegaSalvini : #SALVINI ATTACCA CONTE SUL MES: «FUORILEGGE ANDARE COSÌ A BRUXELLES» - Stefania_ricci9 : RT @ValeryMell1: Salvini, divorziato, presiede 1 fondaz che attacca il Papa aperto ai divorziati,Meloni con 1figlio e NNmarito finanziata d… - CardelliAc : RT @emme_line11: Salvini, divorziato, è presidente di una fondazione che attacca il Papa per le sue aperture ai divorziati. #Ranucci #Repo… -

Salvini attacca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini attacca