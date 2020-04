Roberta Ragusa shock | il suo corpo è stato buttato in un tombino?

Leggi su aciclico

(Di martedì 21 aprile 2020) Ma poi, per esempio, non so se te l!ho mai raccontato. Venne (un carabiniere, ndr) e disse: ‘C!avete i tombini di scarico dei gabinetti?!. Sì, glieli ho fa”i vedere. Li aprì, guardò e disse: ‘Cosa c!è dentro?!. C’è l’acqua! Dio Cristo, ma se vuoi guardà dentro, chiama la botte della Gea (l!azienda che gestisce la rete fognaria di Pisa, ndr)… vuotali piano piano, se pensi che ci possa essere. Perché quello che ho capito, pensavano che io avessi messo mia moglie in un. E invece no, ha levato i tappi, ha appurato che c’era l’acqua e li ha richiusi”. Queste parole sono di Antonio Logli, il marito di. L!uomo, 56 anni, ècondannato in via definitiva a 20 anni di carcere per l!omicidio della moglie, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012 ...