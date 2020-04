Noci pecan | Perchè fanno bene alla salute

Leggi su chedonna

(Di martedì 21 aprile 2020) Lesono un vero toccasana per la. Mangiarle, anche ogni giorno, fa quindi benissimo. Ormai è risaputo come la frutta secca sia un vero elisir per il nostro organismo. Ricca di fibre e di grassi buoni, aiuta il cervello a mantenersi attivo e apporta svariatifici all’organismo.fici che cambiano … L'articoloPerchèè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it