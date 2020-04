Christian Eriksen: il suo ruolo nell'Inter di Conte (Di martedì 21 aprile 2020) ​Il 28 gennaio 2020 atterra l'aereo più atteso dalla Milano nerazzurra: è arrivato dal Tottenham Christian Eriksen dal Tottenham. Il giorno dopo è già esordio: in Coppa Italia con la Fiorentina gioca l'ultima mezzora e poco dopo è titolare nel match contro l'Udinese. nelle prime uscite Christian non lascia il segno e si dimostra abbastanza spaesato nel gioco di Conte. Nonostante ciò il suo rendimento sembra andare in crescita sino al primo goal in nerazzurro, in Europa League, contro il... Leggi su 90min (Di martedì 21 aprile 2020) ​Il 28 gennaio 2020 atterra l'aereo più atteso dalla Milano nerazzurra: è arrivato dal Tottenhamdal Tottenham. Il giorno dopo è già esordio: in Coppa Italia con la Fiorentina gioca l'ultima mezzora e poco dopo è titolare nel match contro l'Udinese.e prime uscitenon lascia il segno e si dimostra abbastanza spaesato nel gioco di. Nonostante ciò il suo rendimento sembra andare in crescita sino al primo goal in nerazzurro, in Europa League, contro il...

Roxas334 : RT @gizzo97: Mi state dicendo che Christian Eriksen è passato nel giro di un anno dal giocarsi una finale con gli Spurs a non qualificarsi… - Dhanfi2 : RT @gizzo97: Mi state dicendo che Christian Eriksen è passato nel giro di un anno dal giocarsi una finale con gli Spurs a non qualificarsi… - marcullo02 : RT @gizzo97: Mi state dicendo che Christian Eriksen è passato nel giro di un anno dal giocarsi una finale con gli Spurs a non qualificarsi… - J__Jack : RT @gizzo97: Mi state dicendo che Christian Eriksen è passato nel giro di un anno dal giocarsi una finale con gli Spurs a non qualificarsi… - Riccardoriserva : RT @gizzo97: Mi state dicendo che Christian Eriksen è passato nel giro di un anno dal giocarsi una finale con gli Spurs a non qualificarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Eriksen Christian Eriksen: il suo ruolo nell'Inter di Conte 90min Calciomercato, bomba Inter: Disastro Eriksen, scambio con Pogba

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:. PSG, Icardi-Juve: la verità sulla clausola | Le ultime di CM.IT Christian Eriksen, prima dello stop forzato per l'emergenza coronavirus, aveva deluso nei primi mesi della ...

Inter, Eriksen: trequartista, mezzala o davanti alla difesa? Le risposte al Club. VIDEO

Da trequartista a regista davanti alla difesa. Dove può giocare Christian Eriksen nell'Inter di Antonio Conte? Interrogativo protagonista negli studi di Sky Calcio Club e riferito al giocatore danese ...

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:. PSG, Icardi-Juve: la verità sulla clausola | Le ultime di CM.IT Christian Eriksen, prima dello stop forzato per l'emergenza coronavirus, aveva deluso nei primi mesi della ...Da trequartista a regista davanti alla difesa. Dove può giocare Christian Eriksen nell'Inter di Antonio Conte? Interrogativo protagonista negli studi di Sky Calcio Club e riferito al giocatore danese ...