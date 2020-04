Burioni: «Serie A in campo a giugno? Impossibile fare previsioni» (Di martedì 21 aprile 2020) Il virologo Roberto Burioni è intervenuto su Instagram nell’appuntamento classico del lunedì sera con Pierluigi Pardo: “Tifo Lazio e tutti lo sanno, all’inizio di questa crisi ho fatto un voto: non parlare di calcio e voglio mantenerlo. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere”. “Con questo virus un … L'articolo Burioni: «Serie A in campo a giugno? Impossibile fare previsioni» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 aprile 2020) Il virologo Robertoè intervenuto su Instagram nell’appuntamento classico del lunedì sera con Pierluigi Pardo: “Tifo Lazio e tutti lo sanno, all’inizio di questa crisi ho fatto un voto: non parlare di calcio e voglio mantenerlo. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere”. “Con questo virus un … L'articolo: «A in» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

