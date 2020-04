Pulizie ai tempi del Covid-19 | i consigli da seguire per farle in modo approfondito

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tenere puliti gli spazi che si frequentano, da quelli domestici a quelli condivisi in ufficio, è fondamentale per preservare la propria salute indi Coronavirus. È necessario fare leinpiùdel solito, così da avere degli ambienti perfettamente igienizzati in ogni momento della giornata.

soteros1 : @Zippo88lrr @SmitArianna Si ma avete visto ospedali svedesi?hanno protocolli di igienizzazione severissimi in tempi… - elizabethmaci : Domenica dedicata alle pulizie di casa. Ora pausa merenda, caffè e poi dallo zio a pulire pure la sua... In questo… - fmazzoni7 : @DottOlivieri Rilancio: le pulizie col sorriso. Poppo usa uno dei pali della porta da rugby a mo’ di aspirapolvere.… - theFLEXO24 : @theFlexo24 #Etichette Le pulizie di primavera ai tempi del Coronavirus - BUONGIORNO online… - BUONGIORNOnline : Le pulizie di primavera ai tempi del Coronavirus #armadiovestiti #Coronavirus #documenti #etichetta #etichette… -

Ultime Notizie dalla rete : Pulizie tempi

Donna Fanpage

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto è stata fissata alle ore 12 del primo Giugno 2020.In generale, le aree pubbliche in cui potrebbe essere passato un caso sospetto o accertato, per un tempo minimo (come ad esempio un corridoio), non hanno bisogno di misure speciali, se non la normale ...