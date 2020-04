Paolo Ciavarro del GF Vip, Licia Nunez: “Non volevo essere offensiva” (Di lunedì 20 aprile 2020) Grande Fratello Vip, Licia Nunez torna a parlare di Paolo Ciavarro: “Non volevo essere offensiva” Licia Nunez è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’attrice, giusto per un soffio, non è riuscita ad arrivare alla finalissima, perdendo clamorosamente il televoto contro Antonella Elia e Paola Di Benedetto. In molti hanno pensato che il televoto potrebbe essere stato condizionato dal fatto che durante la puntata ha detto di pensare che Paolo Ciavarro sarebbe un ragazzo senz’anima. E proprio a tal proposito la fidanzata di Barbara Eboli, in un’intervista rilasciata al blog BlastingNews.it, ha voluto fare definitivamente chiarezza, cercando di far capire a tutti il suo punto di vista: “Intendevo che aveva poca personalità…Comunque ho fatto ... Leggi su lanostratv Tutti contro Clizia per la sua storia con Ciavarro - Paolo la difende : “Vi smentiremo” -

Costantino Della Gherardesca a Paolo Ciavarro : ‘Sei stato circuito da Clizia Incorvaia’

‘Live – Non è la D’Urso’ - Costantino della Gherardesca e Vladimir Luxuria insinuano dubbi sulla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia : la replica degli ex gieffini (Video) (Di lunedì 20 aprile 2020) Grande Fratello Vip,torna a parlare di: “Nonoffensiva”è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’attrice, giusto per un soffio, non è riuscita ad arrivare alla finalissima, perdendo clamorosamente il televoto contro Antonella Elia e Paola Di Benedetto. In molti hanno pensato che il televoto potrebbestato condizionato dal fatto che durante la puntata ha detto di pensare chesarebbe un ragazzo senz’anima. E proprio a tal proposito la fidanzata di Barbara Eboli, in un’intervista rilasciata al blog BlastingNews.it, ha voluto fare definitivamente chiarezza, cercando di far capire a tutti il suo punto di vista: “Intendevo che aveva poca personalità…Comunque ho fatto ...

trilli021 : RT @iamsuusy: scusate, ma io paolo che dimostra di fregarsene altamente della differenza d’età, a gran voce, con un bel “e quindi?” non lo… - sadbutglad1 : @paulciav @nomiecognomi Quanti Paolo Ciavarro days ti meriti mamma miaaaaa #ciavarrini - cuddlepoetry : dovete smetterla di farmi comparire in tl Paolo Ciavarro perché è uguale a Toby Regbo - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: A “LIVE – NON E’ LA D’URSO”, COSTANTINO DELLA GHERARDESCA SCETTICO SUL SENTIMENTO NATO SOT… -