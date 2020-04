Mafia: ‘ndrangheta stragista, rotto lettore cd in carcere e salta esame boss Graviano (2) (Di lunedì 20 aprile 2020) (Adnkronos) – Ecco perché l’avvocato Giuseppe Aloisio ha chiesto “un differimento dell’udienza di oggi affinché si possa procedere all’esame preceduto dall’ascolto dei file audio in carcere”. “Chiedo nuovamente alla casa circondariale di Terni di fornire un pc affinché Graviano possa ascoltare le conversazioni”. In una delle ultime udienza, il boss mafioso aveva detto di avere incontrato “tre volte” l’ex premier “Silvio Berlusconi, l’ho incontrato tre volte a Milano mentre ero latitante”. Circostanza smentita con forza dai legali dell’ex Cavaliere. Molto duro oggi il Procuratore aggiunto Lombardo che denuncia: “E’ davvero inspiegabile come un carcere in due mesi non abbia risolto una cosa banalissima come la presenza di un lettore cd”. “Non ... Leggi su calcioweb.eu Ingroia al processo ‘ndrangheta stragista : “Graviano? Continua il suo gioco del dire non dire e manda messaggi a politica e mafia” (Di lunedì 20 aprile 2020) (Adnkronos) – Ecco perché l’avvocato Giuseppe Aloisio ha chiesto “un differimento dell’udienza di oggi affinché si possa procedere all’preceduto dall’ascolto dei file audio in”. “Chiedo nuovamente alla casa circondariale di Terni di fornire un pc affinchépossa ascoltare le conversazioni”. In una delle ultime udienza, ilmafioso aveva detto di avere incontrato “tre volte” l’ex premier “Silvio Berlusconi, l’ho incontrato tre volte a Milano mentre ero latitante”. Circostanza smentita con forza dai legali dell’ex Cavaliere. Molto duro oggi il Procuratore aggiunto Lombardo che denuncia: “E’ davvero inspiegabile come unin due mesi non abbia risolto una cosa banalissima come la presenza di uncd”. “Non ...

LupoSol95187820 : @sax0lino @agorarai @DSantanche C'è un piccolo particolare. Che per mafia, Camorra, ndrangheta e Delinquenza comune… - iskrablog : Blog Post: La Mafia in Germania: il pm Lombardo spiega il livello alto della 'Ndrangheta in Europa - - demian_yexil : RT @Stefano47510568: A Reti unificate Mafia Capitale e Ndrangheta Lombardia su MafiaSet LaSetta è ufficiale la TV italiana è Masso Mafiosa… - Roby15489777 : RT @nonelarena: Le parole di #UgoSalerno sulla crisi economica e sull'emergenza #coronavirus. #nonelarena #Giletti #La7 #COVID19 #Fase2 #R… - nonelarena : Le parole di #UgoSalerno sulla crisi economica e sull'emergenza #coronavirus. #nonelarena #Giletti #La7 #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia ‘ndrangheta 'Ndrangheta: «Pittelli è un valore aggiunto». Così lo accoglieva Giorgia Meloni L'Espresso