Torino, la polizia arresta due rapinatori e gli anarchici scatenano l'inferno (Di domenica 19 aprile 2020) Violenza e tensione a Torino nel quartiere Aurora, zona Barriera di Milano. Due rapinatori scippano la collanina a un'anziana e vengono fermati dalla polizia. Ma dalla casa occupata di corso Giulio Cesare 45 scendono ottanta anarchici per liberare i due rapinatori e la situazione si infiamma. In que Leggi su iltempo Antagonisti assaltano polizia : la follia nel cuore di Torino

Momenti di tensione nel quartiere Aurora a Torino. E’ accaduto questo pomeriggio, poco dopo le 14, in corso Giulio Cesare (angolo corso Brescia), in occasione dell’arresto di due persone, accusate di ...

In quel frangente sono intervenuti gli antagonisti, che si sarebbero scagliati contro la polizia. La questura ha inviato rinforzi sul posto, con gli agenti che avrebbero già fermato alcune persone. ' ...

