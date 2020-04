Inter | Marotta stregato da Gaetano Castrovilli | Commisso ha preso una decisione

Leggi su 90min

(Di domenica 19 aprile 2020) L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, dedica particolare attenzione ai movimenti di mercato dell'​. Il club nerazzurro, per rinforzare il proprio centrocampo, ha messo nel mirino. Il calciatore attualmente in forza alla Fiorentina, secondo il quotidiano milanese, è il primo obiettivo della Beneamata per rinforzare la linea mediana. L', nei prossimi mesi, cederà diversi calciatori soprattutto nel reparto di centrocampo. In...