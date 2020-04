Da Bergamo a Palermo guarisce dal Covid19: «Mi tatuo la Sicilia sul corpo» (Di domenica 19 aprile 2020) “Mi tatuerò la Sicilia sul corpo”. Lo ha detto Ettore Consonni, che dall’ospedale di Bergamo è stato trasferito a Palermo ed è stato strappato alla morte dai medico dell’ospedale Civico. «Mi sono addormentato a Bergamo, la mia città, e mi sono svegliato a Palermo. Ma io mica ci credevo… ». La storia di Errore, 61 anni, è stata raccontata da Repubblica e ed è stata pubblicata sull’edizione di oggi in edicola. Quando il Coronavirus lo ha colpito in Lombardia non c’erano più posti e la Sicilia ha accolto il pensionato bergamasco. I medici palermitani non si sono tirati indietro. È partita la task force per il trasferimento con un colo militare e il ricovero d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico. Ettore Consonni dopo 23 giorni di rianimazione e ... Leggi su direttasicilia Da Bergamo al Palermo guarisce dal Covid19 : «Mi tatuo la Sicilia sul corpo»

