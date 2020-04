Coronavirus | Trump alla Cina | «Se sono responsabili | devono pagare» Il capo del discusso

Leggi su open.online

(Di domenica 19 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notiziepiù di 160.000 i morti danel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. I decessistati finora 160.925, con 2.330.259 casi confermati. Le persone guarite598.228. Negli Stati Uniti il numero dei morti è a salito quota 39.089. Il Paese continua a rimanere il più colpito dall’epidemia con 735.287 contagi.EPA/ROMAN PILIPEY Controlli sui passeggeri in arrivo da Wuhanstazione di PechinoDa Wuhan arriva la smentita sulle voci delle ultime settimane, ovvero sulla possibilità che il virus si sia diffuso da uno dei laboratori della città focolaio. A negare questa ipotesi è il direttore della struttura dell’Istituto di virologia deputatagestione dei virus pericolosi che si trova della città cinese ...