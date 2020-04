alexbarbera : Ero un sostenitore convinto dell’autonomia delle Regioni. Poi sono arrivati Fontana, De Luca e il coronavirus. Ridatemi lo Stato centralista - pfmajorino : Non ho nulla contro il San Raffaele che fa tanto. Contesto le scelte di #Fontana: è mai possibile che non esista un… - RegLombardia : #LNewsc#CORONAVIRUS, ULTIMI AGGIORNAMENTI UFFICIALI DA REGIONE LOMBARDIA (17.04.20) In diretta il Presidente Attil… - rep_roma : Coronavirus, Zingaretti ribatte a Fontana sui contagi nelle rsa: 'Il Lazio non è come in Lombardia' [aggiornamento… - TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'pronti 80 mln per operatori sanitari, attendiamo governo'... -

Coronavirus Fontana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Fontana