Tiro con l’arco | i ranking mondiali aggiornati | Mauro Nespoli è quarto | 13ma Tatiana

Leggi su oasport

(Di sabato 18 aprile 2020) In questo periodo di stop per ogni attività sportiva, gli appassionati si stanno gettando sull’enorme mole di dati e statistiche che ogni disciplina fornisce loro. Una delle classifiche più richieste, interessanti ed utili per valutare l’andamento di una stagione di un determinato sport, soprattutto per le discipline individuali, è sicuramente ilglobale aggiornato. Se le attenzioni dei principali quotidiani sono riversate sugli sport di maggiore appeal, oggi vi presentiamo invece idelcon l’Arco, con tutte le posizioni congelate a causa dello stop forzato delle manifestazioni globali. Il Tricolore è degnamente rappresentato sia nella classifica maschile, con ilposto di, che in quella femminile con la tredicesima posizione diAndreoli. Di seguito ilmaschile ...