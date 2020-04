Tenta uccidere l'ex fidanzata a martellate, arrestato un 47enne (Di sabato 18 aprile 2020) Tentato femminicidio in zona Capannelle, periferia di Roma. Un uomo di 47 anni si è presentato sotto casa della sua ex fidanzata e l'ha aggredita a martellate all'interno del box auto. L'uomo è poi fuggito. A chiamare i soccorsi la donna di 37 anni che, pur essendo in gravi condizioni, ha raccontato con particolari l'aggressione identificando l'ex ragazzo come colui che aveva cercato di ucciderla. Sul posto i poliziotti del commissariato Romanina e i colleghi della Squadra Mobile che hanno trovato il 47enne fuori dal suo appartamento mentre preparava la fuga. All'uomo, che aveva cercato anche di crearsi un alibi, è contestato il Tentato omicidio e la rapina aggravata perché ha rubato il computer portatile alla sua ex fidanzata. La donna, dopo essere stata soccorsa sul posto, è stata trasportata dai sanitari del 118 ... Leggi su agi Tenta di uccidere la moglie e suicidarsi : arrestato. Dietro il gesto forse una storia di malattia

Tentata strage : figlio prova ad uccidere la madre e il marito con un cacciavite

Orrore a Roma - figlio 20enne decapita la madre e tenta di uccidere la sorella (Di sabato 18 aprile 2020)to femminicidio in zona Capannelle, periferia di Roma. Un uomo di 47 anni si è presentato sotto casa della sua exe l'ha aggredita aall'interno del box auto. L'uomo è poi fuggito. A chiamare i soccorsi la donna di 37 anni che, pur essendo in gravi condizioni, ha raccontato con particolari l'aggressione identificando l'ex ragazzo come colui che aveva cercato di ucciderla. Sul posto i poliziotti del commissariato Romanina e i colleghi della Squadra Mobile che hanno trovato il 47enne fuori dal suo appartamento mentre preparava la fuga. All'uomo, che aveva cercato anche di crearsi un alibi, è contestato ilto omicidio e la rapina aggravata perché ha rubato il computer portatile alla sua ex. La donna, dopo essere stata soccorsa sul posto, è stata trasportata dai sanitari del 118 ...

streetspoetry : bella tenta di uccidersi e di farsi uccidere in ogni modo e nessuno la porta dalla psicologo, tra vampiri e licantr… - streetspoetry : bella: tenta di uccidersi e di farsi uccidere in ogni modo voi: ah, l'amore!!! io: ma uno psicologo no??? - VoceDiStrada : Scafati, tenta di uccidere amico con sega: denunciato 29enne - Eva_Starz : Ma se non fosse un film non sarebbe inquietante un medico che tenta di uccidere un paziente dandogli un farmaco di… - arquer12 : RT @nonvotoilpd: Vercelli, #MartireBergogliano maliano dà in escandescenza, danneggia un'automobile, aggredisce i presenti e massacra un Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta uccidere Tenta uccidere l'ex fidanzata a martellate, arrestato un 47enne AGI - Agenzia Italia Tenta uccidere l'ex fidanzata a martellate, arrestato un 47enne

Tentato femminicidio in zona Capannelle, periferia di Roma. Un uomo di 47 anni si è presentato sotto casa della sua ex fidanzata e l'ha aggredita a martellate all'interno del box auto. L'uomo è poi ...

Armato di sega, tenta di uccidere l'amico poi aggredisce la madre: 29enne denunciato

Tenta di uccidere l’amico con una sega ad arco e aggredisce sua madre, intervenuta in difesa del figlio. È pura follia quanto accaduto l’altro ieri pomeriggio in un apparentamento di via Orta Longa, ...

Tentato femminicidio in zona Capannelle, periferia di Roma. Un uomo di 47 anni si è presentato sotto casa della sua ex fidanzata e l'ha aggredita a martellate all'interno del box auto. L'uomo è poi ...Tenta di uccidere l’amico con una sega ad arco e aggredisce sua madre, intervenuta in difesa del figlio. È pura follia quanto accaduto l’altro ieri pomeriggio in un apparentamento di via Orta Longa, ...