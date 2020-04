“STOP!”, Barbara D’Urso: arriva la decisione di Mediaset (Di sabato 18 aprile 2020) Barbara D’Urso era convinta di essere in salvo. Invece la decisione della Mediaset è arrivata e sembra proprio che l’edizione 2020 del Grande Fratello Nip sarà rimandata a data da destinarsi. La decisione di Mediaset sembra irrevocabile. A dare questa notizia è stata Dagospia, che aggiunge come, invece, Temptation Island Vip e Nip si faranno normalmente. Un bello smacco per Barbara D’Urso che si vede togliere quindi il primato delle conduzioni televisive. Il Grande Fratello non verrà registrato durante l’estate, non partirà a settembre e quindi non ci sarà sui teleschermi a febbraio. Come dicevamo, Maria De Filippi, invece, può stare tranquilla, così come Alessia Marcuzzi che condurrà la versione Vip dell’Isola delle tentazioni. ... Leggi su howtodofor “Stop!”. Barbara D’Urso - che botta. La decisione arriva dai vertici Mediaset (Di sabato 18 aprile 2020)D’Urso era convinta di essere in salvo. Invece ladellata e sembra proprio che l’edizione 2020 del Grande Fratello Nip sarà rimandata a data da destinarsi. Ladisembra irrevocabile. A dare questa notizia è stata Dagospia, che aggiunge come, invece, Temptation Island Vip e Nip si faranno normalmente. Un bello smacco perD’Urso che si vede togliere quindi il primato delle conduzioni televisive. Il Grande Fratello non verrà registrato durante l’estate, non partirà a settembre e quindi non ci sarà sui teleschermi a febbraio. Come dicevamo, Maria De Filippi, invece, può stare tranquilla, così come Alessia Marcuzzi che condurrà la versione Vip dell’Isola delle tentazioni. ...

