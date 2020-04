PlayStation Now | l' abbonamento di 12 mesi è ora in offerta con il 25% di sconto

Leggi su eurogamer

(Di sabato 18 aprile 2020) Ottima occasione per i giocatori4 di entrare nel mondo PS Now: a partire dal 17 aprile 2020 e fino al prossimo 29 aprile 2020, avrete la possibilità di acquistare l'da 12a prezzo scontato.Invece di 59.99€, potrete godere di un anno di PS Now a soli 44.99€. L'non; valida per chi; già abbonato PS Now e ne possono beneficiare solo i nuovi utenti. Potete acquistare il voucher sul PSStore a questo indirizzo.PS Now, per chi non lo sapesse,; un servizio che vi permette di giocare in streaming una nutrita lista di titoli PS4, PS3 e PS2. Questa lista; in continua espansione e mutamento: ogni mese alcuni giochi vengono inseriti e altri vengono rimossi, quindi; consigliabile sbizzarrirsi e provarli un po' tutti. La cosa più interessante di PS Now; la possibilità di giocare ...