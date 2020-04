Michele Cucuzza su Paola Di Benedetto | “Per me la vincitrice è Adriana”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 18 aprile 2020) GF Vip,suDiconfessa: “Per me lamorale è Adriana Volpe” Dieci giorni fa l’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta daDi. Una vittoria che ha messo d’accordo un po’ tutti. A proposito della sua vittoria, ancheha voluto dire la sua sul settimanale Nuovo. E dopo i complimenti di rito, ha anche aggiunto che avrebbe preferito vincesse la versione vip del padre di tutti i reality show la sua amica Adriana Volpe, ritenendola comunque lamorale di quest’ultima edizione: “Per me lamorale rimane Adriana, costretta ad abbandonare e per la quale ho fatto il tifo fin dall’inizio…” E anche molti fan del GF Vip la pensano allo stesso modo.Divince il Grande Fratello Vip,: ...