La scuola oltre l’emergenza | le scelte necessarie

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 18 aprile 2020) Ho letto con grande interesse i vari appelli che in queste ore si moltiplicano affinché il governo valuti la possibilità di riaprire le scuole nel momento in cui, con la “fase 2”, alcune attività cominceranno a riprendere, dopo lunghe settimane di lockdown. Parole accorate, che intercettano un sentimento molto diffuso e interpretano le reali difficoltà di migliaia di famiglie italiane in questa quarantena forzata. Comprendo appieno la preoccupazione dei genitori, il timore riguardo il futuro, ma per inquadrare correttamente la questione vorrei anzitutto chiarire un aspetto, tra i tanti condivisibili, che mi pare emergere da alcune di questi appelli e che trovo non solo sbagliato, ma addirittura pericoloso. In condizioni normali ogni giorno i nostri bambini e ragazzi trascorrono diverse ore fuori casa sotto lo sguardo attento di insegnanti, ...