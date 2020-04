Concorso scuola dell’infanzia e primaria, in arrivo il bando (Di sabato 18 aprile 2020) Il 2020 doveva essere l’anno in cui, finalmente, il Ministero dell’Istruzione sarebbe tornato a bandire nuovi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di decine di migliaia di nuovi insegnati, per scuole di ogni ordine e grado. Poi, però, è arrivato il Coronavirus che, oltre ad aver costretto alla chiusura delle classi e all’avvio della didattica a distanza, ha scombussolato un po’ tutti i piani dell’Esecutivo. Al momento, infatti, non si sa ancora se e quando si terranno i concorsi per gli insegnanti. Di certo, difficilmente si potrà partire prima del prossimo autunno, con tutto ciò che ne consegue per l’inizio dell’anno scolastico. Questo, però, potrebbe non valere per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria: secondo alcune voci che arrivano da Viale Trastevere, infatti, ... Leggi su quifinanza Coronavirus - concorso per precari della scuola si fa in due : obiettivo far entrare in ruolo i “sanati” da settembre. Se c’è la quadra

Concorso straordinario scuola 2020 : modifiche per Coronavirus in arrivo?

Come diventare Carabiniere nel 2020 : requisiti - concorso e scuola carabiniere semplice - a cavallo e ausiliario (Di sabato 18 aprile 2020) Il 2020 doveva essere l’anno in cui, finalmente, il Ministero dell’Istruzione sarebbe tornato a bandire nuovi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di decine di migliaia di nuovi insegnati, per scuole di ogni ordine e grado. Poi, però, è arrivato il Coronavirus che, oltre ad aver costretto alla chiusura delle classi e all’avvio della didattica a distanza, ha scombussolato un po’ tutti i piani dell’Esecutivo. Al momento, infatti, non si sa ancora se e quando si terranno i concorsi per gli insegnanti. Di certo, difficilmente si potrà partire prima del prossimo autunno, con tutto ciò che ne consegue per l’inizio dell’anno scolastico. Questo, però, potrebbe non valere per gli insegnanti delladell’infanzia e della: secondo alcune voci che arrivano da Viale Trastevere, infatti, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, concorso per precari della scuola si fa in due: obiettivo far entrare in ruolo i “sanati” da settembre… - MoniaBrett : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, concorso per precari della scuola si fa in due: obiettivo far entrare in ruolo i “sanati” da settembre. S… - SferoClasta : @EnricoLetta Fate qualcosa per assumere i precari, un concorso in piena pandemia sarebbe un atto inumano, una follia #scuola - SferoClasta : @matteorenzi Fermate questo concorso e stabilizzate i precari, basta prenderli in giro. Un concorso in piena pandemia è pura follia #scuola - infoitinterno : Concorso scuola straordinario, bando ad aprile e prove ad agosto? -