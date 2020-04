Assembramento per i funerali di Sommese: ora Saviano rischia la zona rossa (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo saluto al sindaco di Saviano Carmine Sommese, morto per il Covid, scatena polemiche. E possibili conseguenze. La comunità, nonostante i divieti e gli appelli della moglie del sindaco a non scendere in strada, si è radunata all’esterno del municipio per dare l’ultimo salute. Creando un Assembramento. Duro il commento di Franco Barbato, primo cittadino di Camposano che dal pagina Facebook chiede al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca un intervento: ”Quello che è successo stamattina a Saviano è a dir poco assurdo: il modo peggiore per dare l’ultimo saluto ad una persona che ha lottato fino all’ultimo contro questo maledetto Covid. Nonostante la famiglia avesse fatto un comunicato dove chiedeva di non assembrarvi, ve ne siete fregati ed avete fatto un attentato a tutta la ... Leggi su anteprima24 Milano - maxi grigliata e assembramento vietato per Pasqua in via Bolla : interviene la polizia

Insulti e botte agli agenti che li sorprendono in assembramento : obbligo di firma per nigeriani

Coronavirus - bevevano in gruppo : a Origgio corrieri Amazon denunciati per assembramento (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo saluto al sindaco diCarmine, morto per il Covid, scatena polemiche. E possibili conseguenze. La comunità, nonostante i divieti e gli appelli della moglie del sindaco a non scendere in strada, si è radunata all’esterno del municipio per dare l’ultimo salute. Creando un. Duro il commento di Franco Barbato, primo cittadino di Camposano che dal pagina Facebook chiede al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca un intervento: ”Quello che è successo stamattina aè a dir poco assurdo: il modo peggiore per dare l’ultimo saluto ad una persona che ha lottato fino all’ultimo contro questo maledetto Covid. Nonostante la famiglia avesse fatto un comunicato dove chiedeva di non assembrarvi, ve ne siete fregati ed avete fatto un attentato a tutta la ...

RegLombardia : ??#LNews #coronavirus, @RegLombardia lancia piano per 'nuova normalità': dal 4 maggio obbligo mascherine, test e nor… - fanpage : Maxi grigliata e assembramento vietato per Pasqua in via Bolla: interviene la polizia #COVID2019 - FINALED : RT @vitalbaa: Si vuole ripartire e non si ha idea di come fare per i trasporti: oggi a Milano c’è stato un guasto in metropolitana e si è c… - a_conti_fatti : RT @CicRosina: A Predappio vietata la cerimonia per ricordare la morte di Mussolini. Peccato, sarebbe stato un assembramento carino quest'a… - ElisabettaIori3 : RT @vitalbaa: Si vuole ripartire e non si ha idea di come fare per i trasporti: oggi a Milano c’è stato un guasto in metropolitana e si è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramento per Assembramento per i funerali di Sommese: ora Saviano rischia la zona rossa anteprima24.it Coronavirus, in tre a buttare la spazzatura: multati per assembramento

Madre, figlia di 15 anni e il compagno della donna sono andati insieme a buttare la spazzatura. Beccati dagli agenti, sono stati tutti e tre multati per assembramento in quanto non è possibile ...

Itri, prendono il sole su un terrazzo aperto al passaggio pubblico. Fioccano le multe per i contravventori

“Abbiamo sanzionato tre soggetti di nuclei familiari diversi, per l’evidente spostamento – spiega il comandante della polizia locale, Pasquale Pugliese – verso seconde case o diverse da abitazioni ...

Madre, figlia di 15 anni e il compagno della donna sono andati insieme a buttare la spazzatura. Beccati dagli agenti, sono stati tutti e tre multati per assembramento in quanto non è possibile ...“Abbiamo sanzionato tre soggetti di nuclei familiari diversi, per l’evidente spostamento – spiega il comandante della polizia locale, Pasquale Pugliese – verso seconde case o diverse da abitazioni ...