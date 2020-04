Arcuri frena: Nessuna ripresa senza salute. In Lombardia 5 volte i morti civili della guerra (Di sabato 18 aprile 2020) È un bilancio durissimo, quello che Domenico Arcuri, Commissario all’emergenza designato dal Governo, offre in conferenza stampa relativamente ai numeri della Lombardia, la regione più colpita dal coronavirus. Perché i deceduti per Covid-19 sono cinque volte le morti civili della Seconda Guerra Mondiale. Il bilancio lombardo: peggio della guerra “Tra l’11 giugno 1940 e il primo maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale 2 mila civili, in 5 anni”, afferma in conferenza stampa. “In due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili, 5 volte di più”. Il Commissario straordinario invita alla cautela Ecco perché, secondo Arcuri, la ripartenza non può prescindere dalla salute. “Dobbiamo agire con cautela e prudenza come in questi mesi è ... Leggi su quifinanza Coronavirus - il commissario Arcuri frena sulle riaperture : «Nei prossimi giorni - non fate sciocchezze : state a casa»

Da più parti si levano pressioni sul governo per accelerare la ripartenze del Paese, la cosiddetta fase 2. Il commissario all'emergenza Domenico Arcuri frena e avverte che non siamo ancora fuori ...

Se Lombardia e Veneto premono per ripartire prima possibile, ma pure sempre in sicurezza, la Campania frena e pensa a un’ordinanza per vietare l’ingresso ... Questa mattina il commissario ...

