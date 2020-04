Luciano Stella | “Cinema in crisi A maggio un canale online per i film in prima visione

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il produttore cinematograficoa Fanpage.it: "I cinema e tutto il settore sono tra i più colpiti dalladel Coronavirus. Saremo gli ultimi a riaprire, ma piuttosto che farlo con sale semivuote, meglio aspettare. Dobbiamo guardare al futuro. Assieme ad altra catene di cinema stiamo lavorando a una piattaforma per distribuire in streaming id'autore in, che normalmente proietteremmo in sala. Vogliamo lanciarla a finee sarà a pagamento".