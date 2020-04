L’inedito Light of Love di Florence + The Machine | un aiuto per combattere il Coronavirus

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il nuovo singoloofdi+ Thenon è poi così nuovo e non è nemmeno un singolo in piena regola, ma ha certamente uno scopo nobile. Un brano scartato da High As Hope Si tratta di un'outtake, pubblicata il 17 aprile dopo due anni dalla sua incisione:ofdi+ Theè un brano che era stato registrato e poi scartato durante la lavorazione del precedente album della band inglese, finendo fuori dalla selezione per la tracklist del disco High as Hope del 2018. Una ballata al pianoforte Oggi, però, questa ballata piano e voce a cui si aggiungono altri strumenti in un crescendo tipico dello stile della band sembra perfetta per l'iniziativa che la cantante ha voluto organizzare per dare il proprio contributo durante l'emergenza sanitaria che affligge mezzo mondo.Welch ha deciso di ...