La rabbia di un sindaco: «Noi, in piena zona rossa. E il governo non ci ha dato nemmeno una mascherina» (Di venerdì 17 aprile 2020) Neppure alla “zona rossa” Conte e compagni hanno fornito strumenti fondamentali. Zero, neppure le mascherine. «Dal punto di vista sanitario la situazione è migliorata. Non dico che intravediamo la luce in fondo al tunnel, ma stanno arrivando segnali incoraggianti. Ormai, credo anche grazie alle misure adottate, si parla di pochissimi contagi soprattutto qui nella zona rossa». Lo dice all’Adnkronos Elia Delmiglio. È il sindaco di Casalpusterlengo. tra i dieci comuni “chiusi”. La zona rossa e i mancati aiuti da parte del governo «Non siamo soddisfatti, tuttavia, per alcune risposte che non ci sono arrivate», aggiunge. «Con le mascherine stiamo facendo tutto da soli, con i nostri mezzi, con le nostre forze. Solo la Regione ogni settimana ci manda migliaia di mascherine con cadenza settimanale. ... Leggi su secoloditalia 5 detenuti positivi a Tolmezzo : venivano da Bologna. La rabbia del sindaco

Scafati - la rabbia del sindaco Salvati dopo la veglia Pasquale fermata dai carabinieri

Parla la figlia di una delle vittime del Covid9 alla Rsa di Gambassi Terme: "E’ stata ammazzata da qualcosa che lì dentro non doveva neppure entrare" ...

Covid-19, è un massacro: altri 57 bresciani morti. Cresce la rabbia sui tamponi

Ma potrebbe non bastare, come ribadito da tanti amministratori, che ancora una volta chiedono più tamponi. C’è anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono: “E’ importante sapere quanti tamponi si ...

