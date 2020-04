In Italia è record di guariti, ricoveri in forte calo (Di venerdì 17 aprile 2020) Sale a 172.434 il totale degli Italiani colpiti da coronavirus, un aumento di 3.493 unità su ieri, quando era stato di 3.786. Un lieve calo dunque dei nuovi contagi, accompagnato però dal record dei guariti in un solo giorno: 2.563 (ieri 2.072), che ha portato il totale a 42.727. I decessi sono 575 (ieri 525), con il totale che sale a 22.745. Per effetto soprattutto del gran numero di guariti, il numero delle persone attualmente positive sale di appena 355 unità (ieri 1.189), mai così poco addirittura dal 2 marzo. Questi i dati emersi dal bollettino odierno della Protezione Civile. E' anche il giorno del calo più marcato dei ricoveri: quelli ordinari sono addirittura 1.107 in meno, scendendo a 25.786 totali. E' il dato più basso dal 27 marzo. Quelli in terapia intensiva scendono di 124 unità, con il totale a 2.812 (solo due settimane fa ... Leggi su agi Coronavirus in Italia - oggi record di guariti (2.563) e tamponi (65.705)

Record di guariti in Italia - forte calo di ricoveri

Coronavirus - oggi in Italia altri 575 morti ma abbiamo il nuovo record di tamponi e guariti : dati molto confortanti (Di venerdì 17 aprile 2020) Sale a 172.434 il totale deglini colpiti da coronavirus, un aumento di 3.493 unità su ieri, quando era stato di 3.786. Un lieve calo dunque dei nuovi contagi, accompagnato però daldeiin un solo giorno: 2.563 (ieri 2.072), che ha portato il totale a 42.727. I decessi sono 575 (ieri 525), con il totale che sale a 22.745. Per effetto soprattutto del gran numero di, il numero delle persone attualmente positive sale di appena 355 unità (ieri 1.189), mai così poco addirittura dal 2 marzo. Questi i dati emersi dal bollettino odierno della Protezione Civile. E' anche il giorno del calo più marcato dei: quelli ordinari sono addirittura 1.107 in meno, scendendo a 25.786 totali. E' il dato più basso dal 27 marzo. Quelli in terapia intensiva scendono di 124 unità, con il totale a 2.812 (solo due settimane fa ...

Agenzia_Italia : Record di guariti in Italia, forte calo di ricoveri - Agenzia_Ansa : #COVID-19 Superata quota 100mila morti nel mondo. Negli #Usa è record, 2.100 decessi in 24 ore. Gli Stati uniti si… - serracchiani : Siamo a un passo dal record. La preghiera dall’Italia di @AndreaBocelli sta facendo letteralmente il giro del mond… - sergimagugliani : RT @ErmannoKilgore: Grande ?@DaniloToninelli? è il #M5S, per la prima volta dagli anni 70’ un’opera compiuta in #Italia a tempo di record!… - Coppo01201967 : @pdnetwork FALSI DITE IL FALSO IL VOSTRO LEADER,TAMPONE RECORD, IERI A NAPOLI UN LAMENTO STRAZIANTE DI CHI NE HA VE… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia record In Italia è record di guariti, ricoveri in forte calo AGI - Agenzia Italia In Italia è record di guariti, ricoveri in forte calo

Sale a 172.434 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, un aumento di 3.493 unità su ieri, quando era stato di 3.786. Un lieve calo dunque dei nuovi contagi, accompagnato però dal record dei ...

Coronavirus Italia, il bollettino del 17 aprile. Mai così pochi nuovi malati

Infine, nuovo record di tamponi eseguiti in un giorno ... seppur parziali, dei morti complessivi in Italia dal 1 marzo al 4 aprile. Su un campione "non rappresentativo a livello nazionale" di 1.689 ...

Sale a 172.434 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, un aumento di 3.493 unità su ieri, quando era stato di 3.786. Un lieve calo dunque dei nuovi contagi, accompagnato però dal record dei ...Infine, nuovo record di tamponi eseguiti in un giorno ... seppur parziali, dei morti complessivi in Italia dal 1 marzo al 4 aprile. Su un campione "non rappresentativo a livello nazionale" di 1.689 ...