Furto al supermercato Carrefour a Prima Porta: ladri fanno esplodere la cassaforte (Di venerdì 17 aprile 2020) I poliziotti stanno cercando una banda di quattro persone che ha messo a segno un Furto all'interno del supermercato Carrefour di via di Valle Muricana nella zona di Prima Porta a Roma. A dare l'allarme i residenti, svegliati da un'esplosione, quando i ladri hanno fato saltare in aria la cassaforte. Leggi su fanpage Napoli - Chiaia : Furto in un supermercato in via Lomonaco. Arrestato 36enne

Furto in un supermercato - ladri tentano di investire un carabiniere

Furto in un supermercato di Cervinara : 20enne denunciata dai carabinieri

Roma – Il supermercato Carrefour di via di Valle Muricana, a nord di Roma, è stato vittima di furto questa notte intorno alle 3.30 . I banditi, utilizzando del gas, hanno fatto esplodere la cassa ...

Esplosione nella notte a Roma nord dove una banda ha fatto saltare la cassaforte di un supermercato Carrefour per poi scappare. Diverse le chiamate al 112 a partire dalle 3:30 che indicavano un “forte ...

