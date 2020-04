Coronavirus | Brusaferro Iss | «7 000 morti nelle Rsa da febbraio | ma la curva decresce

fattoquotidiano : Coronavirus, l’Istituto di Sanità sulla Fase 2: “Misure di distanziamento rigorose. In caso di nuovi focolai, subit… - SkyTG24 : #Coronavirus Iss: 'Zone rosse saranno cruciali per post lockdown' ?? Brusaferro: 'Troppo presto parlare di vacanze' - SkyTG24 : 'Per quanto riguarda invece il tema 'come possiamo pensare alle vacanze?' io credo che in questa fase la risposta è… - infoitinterno : Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Bimbi giocano all’aperto, a rischio i nonni” - RoccoPetraglia1 : RT @ptvonline2001: Il picco non c'è stato, è ancora Fase 1. Zero casi a maggio? Impossibile. L'epidemiologo dell'@istsupsan Giovanni Rezza… -

Coronavirus Brusaferro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Brusaferro