Chiara Nasti | la quarantena inizia bene e finisce male | una settimana vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Laa faresi mostra in versione sexy alla guida della sua auto di lusso. A far discutere, però, non è stato tanto il valore del suo "bolide", ma la didascalia con la quale su Instagram ha commentato lo scatto. “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell'armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa". Si tratta di una frase celebre dell'attrice Zsa Zsa Gabor,ma i followers non hanno apprezzato molto la "metafora" della bella napoletana che già aveva detto di non bere acqua da anni.... *** Mentre molte colleghe si vergognano dei loro esordi, Barbara Bouchet ne va fiera. Canale 34 trasmette con assiduità i suoi film erotici e l'attrice ne pubblica la programmazione per avvisare i suoi followers. La Bouchet, inoltre, si è ...