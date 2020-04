Alan Kurdi, via al trasbordo di 149 migranti. Dopo la quarantena saranno redistribuiti in Europa (Di venerdì 17 aprile 2020) Comincia il trasbordo dei 149 migranti soccorsi circa due settimana fa nel Mediterraneo dalla nave Ong tedesca, Alan Kurdi, da undici giorni in navigazione e ora vicino alle coste siciliane, in attesa di un porto sicuro. Non sbarcheranno direttamente sulla terraferma ma, per ragioni di profilassi sanitaria legate all’epidemia di Coronavirus, che hanno fatto dichiarare l’Italia al governo “porto non sicuro” dovranno prima essere sottoposti a un tampone dal personale della Croce Rossa su un’altra nave, dove passeranno un periodo in quarantena. Dopodiché, saranno redistribuiti tra i vari Paesi dell’Unione europea. Su richiesta della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli e del capo della Protezione civile Angelo Borrelli sarà la Croce rossa ad assistere i migranti e a gestire la loro sorveglianza sanitaria. I ... Leggi su open.online Migranti : Guardia costiera - ‘operazioni trasbordo Alan Kurdi al largo di Palermo’

