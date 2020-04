Victoria Cabello la conduttrice racconta: “Paralizzata e muta per una zecca” (Di giovedì 16 aprile 2020) La quarantena di Victoria Cabello più leggera rispetto ad altre cose che ha vissuto, la conduttrice ha rischiato la vita per la malattia di Lyme Anche Vittoria Cabello, come tanti altri personaggi famosi, sta vivendo la sua quarantena. La conduttrice è tranquilla e serena e stare a casa non le pesa, soprattutto se pensa di cosa ha affrontato in passato. Proprio così, la Cabello ha vissuto altre quarantene nella sua vita! Quando? E perché? In un’intervista rilasciata ai microfoni di “Mezz’ora con il Corriere” Vittoria ha rivelato che questo periodo di quarantena è molto diverso da quello che qualche anno ha vissuto a causa di alcune patologie. L’attrice ha raccontato di essere rimasta quasi paralizzata e che non poteva neanche mangiare. Una situazione decisamente ben diversa da quella che sta vivendo attualmente, visto che ... Leggi su kontrokultura Victoria Cabello : "Ho già vissuto una quarantena. Per la sindrome di Lyme non riuscivo quasi a parlare e camminare"

