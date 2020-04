Scandalo Palazzo Chigi, la prova: mascherine, respiratori, camici prima a Conte che ai medici. Persino un frigo per i farmaci (Video) (Di giovedì 16 aprile 2020) Ecco la prova: https://tinyurl.com/uwtvqll. Se mai ce ne fosse ancora bisogno. Dopo l’inchiesta di Bechis sul Tempo, ora l’esponente della Lega Alessio Colzani, da una ventina d’anni amministratore comunale a Pusiano, sia nelle vesti di consigliere che di assessore, posta su Facebook la sua indignazione. E l’argomenta pubblicando documenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (riportati nel link in apertura). E in un video rilancia lo Scandalo dell’Ospedale super dotato di dpi e di bombole di ossigeno. Oltre che di ogni genere di supporto medico-farmaceutico, allestito in fretta in furia a Palazzo Chigi. Scandalo Palazzo Chigi, mascherine prima a Conte che ai medici «Conte ha pensato prima a Palazzo Chigi poi ai medici e ai cittadini. L’incetta di mascherine, guanti, gel, medicine, camici, bombole d’ossigeno e ... Leggi su secoloditalia Mentre gli italiani non trovavano mascherine - Conte ha costruito un ospedale a Palazzo Chigi : Bechis svela l'ultimo scandalo (Di giovedì 16 aprile 2020) Ecco la: https://tinyurl.com/uwtvqll. Se mai ce ne fosse ancora bisogno. Dopo l’inchiesta di Bechis sul Tempo, ora l’esponente della Lega Alessio Colzani, da una ventina d’anni amministratore comunale a Pusiano, sia nelle vesti di consigliere che di assessore, posta su Facebook la sua indignazione. E l’argomenta pubblicando documenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (riportati nel link in apertura). E in un video rilancia lodell’Ospedale super dotato di dpi e di bombole di ossigeno. Oltre che di ogni genere di supporto medico-farmaceutico, allestito in fretta in furia ache ai medici «ha pensatopoi ai medici e ai cittadini. L’incetta di, guanti, gel, medicine,, bombole d’ossigeno e ...

