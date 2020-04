"Dalla Ue sentite scuse all'Italia: ora si cambia". Farsa continua: Ursula von der Leyen ci tratta come allocchi (Di giovedì 16 aprile 2020) La sensazione, bruttissima, è quella di essere perennemente presi per i fondelli. Una sensazione che deriva dalle parole di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea che oggi si è svegliata e ha detto: "È vero che molti erano assenti quando l'Italia ha avuto bisogno di aiuto all'inizio di questa pandemia. Ed è vero, l'Ue ora deve presentare una scusa sentita all'Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento". E dunque? Ci aiuteranno con gli eurobond? Difficile, anzi impossibile. Che farà l'Europa? Ci chiede "scusa" e poi ci impone un Mes senza condizionalità soltanto per le spese mediche, che quando la crisi economica piccherà durissimo saranno residuali? Ursula, da par suo, spiega che "abbiamo bisogno di un Piano Marshall" e che per far fronte alla crisi economica "c'è solo uno strumento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 aprile 2020) La sensazione, bruttissima, è quella di essere perennemente presi per i fondelli. Una sensazione che deriva dalle parole divon der, la presidente della Commissione Europea che oggi si è svegliata e ha detto: "È vero che molti erano assenti quando l'ha avuto bisogno di aiuto all'inizio di questa pandemia. Ed è vero, l'Ue ora deve presentare una scusa sentita all', e lo fa. Ma levalgono solo se sicomportamento". E dunque? Ci aiuteranno con gli eurobond? Difficile, anzi impossibile. Che farà l'Europa? Ci chiede "scusa" e poi ci impone un Mes senza condizionalità soltanto per le spese mediche, che quando la crisi economica piccherà durissimo saranno residuali?, da par suo, spiega che "abbiamo bisogno di un Piano Marshall" e che per far fronte alla crisi economica "c'è solo uno strumento ...

«La solidarietà supera ogni confine e arriva a Frosinone dalla Cina». Così l'Ordine provinciale dei medici in una nota ... ha commentato: «È un piccolo gesto che ci fa sentire vicini a tutta la ...

Coronavirus, dalla passeggiata in spiaggia alla morte atroce: la triste favola del capriolo di Camogli

Ma anche una storia senza un lieto fine, anzi dalla conclusione atroce: qualcuno dei presenti ha deciso di avvicinarsi ... Una natura che almeno temporaneamente ha fatto sentire la sua presenza, ...

