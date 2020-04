Coronavirus, Starace: per riapertura si considerino differenze Regioni (Di giovedì 16 aprile 2020) "Ripartire prima possibile? Io non dico prima possibile, la cosa fondamentale con cui tutti si misurano è il quando, credo invece che un dato centrale sia il come". E' quanto dice all'agenzia Ansa Fabrizio Starace, membro della task force di Colao (chi è), rigaurdo alla fase 2 dell'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - “IO RESTO A CASA”). "riapertura scaglionate? Tutte le ipotesi vengono vagliate" "Nel 'come' ci sono tutte le misure che devono essere assunte per garantire la popolazione in generale. Ma il come deve confrontarsi con le situazioni molto differenziate che ci sono sul territorio nazionale, anche rispetto alla tenuta del settore sanitario e sociale. Su questo si gioca la vera partita nella fase 2 e in quelle successive". "Nel 'come' - ha ribadito Starace - ci sono tutte le misure che devono essere assunte ... Leggi su tg24.sky Coronavirus : Starace - ‘porterà incredibile accelerazione digitalizzazione’

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Starace Coronavirus, Starace: "Riapertura consideri le differenze tra Regioni" Rai News Coronavirus, Starace: "Riapertura consideri le differenze tra Regioni"

Enel, raccolta fondi interna per il terzo settore

La Presidente Enel, Patrizia Grieco, e l’Amministratore delegato, Francesco Starace, hanno avviato una campagna interna di crowdfunding ... attive nei confronti delle persone più colpite ...

