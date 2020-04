VaiCarola : #coronavirus -'Offensiva'. E' definita da più parti la ventilata proposta di imporre l'obbligo a rimanere a casa a… - 55Attila : @demagistris Mi scusi se LE faccio perdere del - Wu_Ming_Foundt : Commento su Giap: « In risposta a Wu Ming 1. Aggiungerei che il lockdown, se non è accompagnato da una strategia of… - gaia_puliero : Il #coronavirus come diversivo: come cambia la strategia (offensiva e difensiva) nei teatri di guerra del… - ottovanz : RT @Internazionale: Dall'offensiva delle forze di Al Serraj in Libia all’allarme della Fao per le locuste in Etiopia. Cosa succede nel mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus offensiva Coronavirus, l'offensiva di Facebook contro le bufale: Rimossi i contenuti pericolosi, avvisi agli utenti e fondi per il fact checking la Repubblica Coronavirus, lezioni di vita da “maestri” ottimisti e vanitosi: la realtà certifica il … contrario

offensivi e sprezzanti di essere esagerato, di creare psicosi, di fare terrorismo e deve essere messo a tacere; si perchè poi ci sono i furbi, quelli che non si piegano ai diktat, quelli a cui il ...

Da un mese in ospedale con il Coronavirus a 27 anni: "E' un'odissea che non auguro a nessuno"

Luigi Cerciello, 27 anni, sta lottando da un mese in ospedale contro il Coronavirus. Il giovane di Somma Vesuviana ... Meglio restare a casa che affrontare questa enorme battaglia", conclude Luigi.

offensivi e sprezzanti di essere esagerato, di creare psicosi, di fare terrorismo e deve essere messo a tacere; si perchè poi ci sono i furbi, quelli che non si piegano ai diktat, quelli a cui il ...Luigi Cerciello, 27 anni, sta lottando da un mese in ospedale contro il Coronavirus. Il giovane di Somma Vesuviana ... Meglio restare a casa che affrontare questa enorme battaglia", conclude Luigi.