Coronavirus, altri 44 contagi confermati in Sicilia (Di giovedì 16 aprile 2020) ++Coronavirus: l’aggiornamento in Sicilia, 2.108 positivi e 284 guariti ++ Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 16 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 42.405 (+2.538 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.579 (+44), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.108 persone (+27), 284 sono guarite (+11) e 187 decedute (+6). Degli attuali 2.108 positivi, 573 pazienti (-17) sono ricoverati – di cui 48 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.535 (+44) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. L'articolo Coronavirus, ... Leggi su direttasicilia Avvistamenti di UFO nei cieli di Chiavari e da altri punti del globo : spunta le teoria che associa il fenomeno al Coronavirus - subito smentita

Hanno l'ambizione, e questo mi è piaciuto molto, non solo di creare modelli che facciano funzionare le strutture nella fase 2, ma anche di insegnare agli altri aeroporti d'Europa - sottolinea -. Sono ...

Come camierà il Gaming retail in seguito all'emergenza provocata dal coronavirus? Come si dovranno adeguare le ... consentono al chiosco di erogare automaticamente gel, schiuma o altri liquidi ...

