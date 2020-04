Alberico Lemme positivo al coronavirus: “mi hanno salvato la vita” (Di giovedì 16 aprile 2020) Alberico Lemme, il famoso farmacista si è raccontato dopo aver vinto la sua battaglia contro il coronavirus ringraziando medici e infermieri che gli hanno salvato la vita. foto facebook Alberico LemmeE’ notizia delle ultime ore quella che riguarda il famoso farmacista che molto spesso è in televisione e che in passato ha anche partecipato al Grande Fratello su Canale Cinque. “Ammalarsi di Covid-19 non è una passeggiata. Lo racconto per tutti i sapientoni e saccenti che parlano e sparlano del virus. Posso dare una testimonianza diretta, io che ci sono passato” ha ammesso nelle pagine di Novella 2000. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ANTONINO CANNAVACCIUOLO COMPIE GLI ANNI Alberico Lemme racconta il suo calvario con il Covid-19 foto facebook Alberico LemmeAlberico Lemme ha raccontato alle pagine di Novella 2000 di essere ... Leggi su chenews Coronavirus - contagiato anche Alberico Lemme che ringrazia i medici : "Abnegazione e professionalità nel servizio" -

Alberico Lemme - "Sono guarito dal Coronavirus"/ "I medici mi hanno salvato la vita"

Alberico Lemme guarisce dal coronavirus : "I cadetti? Mai soli - neppure quando ero ricoverto" (Di giovedì 16 aprile 2020), il famoso farmacista si è raccontato dopo aver vinto la sua battaglia contro ilringraziando medici e infermieri che glila vita. foto facebookE’ notizia delle ultime ore quella che riguarda il famoso farmacista che molto spesso è in televisione e che in passato ha anche partecipato al Grande Fratello su Canale Cinque. “Ammalarsi di Covid-19 non è una passeggiata. Lo racconto per tutti i sapientoni e saccenti che parlano e sparlano del virus. Posso dare una testimonianza diretta, io che ci sono passato” ha ammesso nelle pagine di Novella 2000. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ANTONINO CANNAVACCIUOLO COMPIE GLI ANNIracconta il suo calvario con il Covid-19 foto facebookha raccontato alle pagine di Novella 2000 di essere ...

bnotizie : Alberico Lemme Covid 19 | Racconta | `Vivo per miracolo` FOTO - McCopp16 : @ValeRossignoli Secondo me è pronta per un confronto a tre da @carmelitadursocon Panzironi e quell’ Alberico Lemme.… - bnotizie : Alberico Lemme Covid 19 | Racconta | `Vivo per miracolo` FOTO - zazoomnews : Coronavirus contagiato anche Alberico Lemme che ringrazia i medici: Abnegazione e professionalità nel serviz… - bnotizie : Alberico Lemme Covid 19 | Racconta | `Vivo per miracolo` FOTO -