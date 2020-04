Trump taglia i fondi all' Oms

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nicola De Angelis Il presidente degli Stati Uniti Donaldha deciso dire 400 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanità Donalddecide dire iche gli Stati Uniti d'America destinano all'Organizzazione Mondiale della Sanità poiché "ha fallito nel suo ruolo di base nella gestione dell'emergenza Coronavirus" e accusando la stessa di essersi fatta promotore della diffusione di disinformazione proveniente dalla Cina, dove il virus è partito. Il presidente ha infatti ordinato alla sua amministrazione di sospendere temporaneamente i finanziamenti destinati all'Oms per la gestione del Covid-19. Già qualche giorno fa aveva accusato la stessa organizzazione di essere filocinese. Il presidente ha dichiarato nella sua conferenza alla Casa Bianca che lui e tutto il suo governo sono stati preoccupati in queste ...

Così, mentre Trump polemizza e taglia fondi all'Oms, gli Usa fanno i conti con una nuova giornata terribile. Allerta per New York In particolare la città di New York, già al centro della pandemia, i ...Donald Trump sospende i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, secondo cui l'Oms ha "gestito male e insabbiato" la diffusione del ...