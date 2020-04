Torino, ragazzi festeggiano la Pasquetta e si prendono gioco dei morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) In barba ai divieti, dei giovani di San Mauro Torinese (Torino) hanno festeggiato la Pasquetta in compagnia ed hanno pubblicato i video su Instagram. Nonostante lo sforzo messo in campo dal Ministero dell’Interno e dalle forze dell’ordine, ci saranno stati sicuramente un discreto numero di furbetti che è riuscito ad aggirare i controlli e festeggiare … L'articolo Torino, ragazzi festeggiano la Pasquetta e si prendono gioco dei morti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Torino - gruppo di ragazzi festeggia insieme Pasquetta : “Apriamo l’uovo del nostro amico Conte”

Torino Under 14 - roboante successo per i ragazzi di De Martini (Di mercoledì 15 aprile 2020) In barba ai divieti, dei giovani di San Mauro Torinese () hanno festeggiato lain compagnia ed hanno pubblicato i video su Instagram. Nonostante lo sforzo messo in campo dal Ministero dell’Interno e dalle forze dell’ordine, ci saranno stati sicuramente un discreto numero di furbetti che è riuscito ad aggirare i controlli e festeggiare … L'articololae sideiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

scintilla2014 : RT @alexchicchi: Un ostello si trasforma in struttura d’accoglienza per i bambini e i ragazzi con i genitori ricoverati in ospedale. Reda… - gigi695 : Coronavirus Torino, ragazzi si filmano mentre festeggiano insieme a Pasquetta - karypant : RT @alexchicchi: Un ostello si trasforma in struttura d’accoglienza per i bambini e i ragazzi con i genitori ricoverati in ospedale. Reda… - alexchicchi : Un ostello si trasforma in struttura d’accoglienza per i bambini e i ragazzi con i genitori ricoverati in ospedale.… - CatelliRossella : GNUCCHI! Ragazzi si filmano mentre festeggiano insieme a Pasquetta -