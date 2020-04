"Salvini non sa dove sbattere la testa, in Lombardia...". Padellaro, stessa pasta di Travaglio: dalla Gruber clava-virus sulla Lega (Di mercoledì 15 aprile 2020) stessa pasta del suo direttore e sodale Marco Travaglio. Ospite di Otto e mezzo, Antonio Padellaro, firma del Fatto quotidiano, la butta in politica per colpire Matteo Salvini sul coronavirus. "Un tema è la Lombardia, secondo Salvini la magistratura dovrebbe attendere la fine dell'emergenza", lo instrada la padrona di casa Lilli Gruber. E l'ex direttore de L'Unità non si fa pregare. "Una cosa bizzarra. La Lombardia governata dalla Lega e da Fontana ha dei problemi grossi e Salvini non sa dove sbattere la testa. Lo stabilisce lui quando fare o non fare le inchieste? Mi sembra un modo per gettare la palla in tribuna quando non si sa come giocarla". C'è chi la palla invece preferisce metterla "in cassaforte", come si direbbe in gergo sportivo, e consegnarla direttamente alle Procure. Leggi su liberoquotidiano Mes : Conte si spiega su facebook e non in Parlamento. La replica di Salvini

Salvini : "Berlusconi vuole il Mes? Dica quello che gli pare - non è un derby"

A Salvini diciamo : il condono non è un programma economico - ma una sanatoria (Di mercoledì 15 aprile 2020)del suo direttore e sodale Marco Travaglio. Ospite di Otto e mezzo, Antonio, firma del Fatto quotidiano, la butta in politica per colpire Matteosul coronavirus. "Un tema è la, secondola magistratura dovrebbe attendere la fine dell'emergenza", lo instrada la padrona di casa Lilli Gruber. E l'ex direttore de L'Unità non si fa pregare. "Una cosa bizzarra. Lagovernata dalla Lega e da Fontana ha dei problemi grossi enon sala. Lo stabilisce lui quando fare o non fare le inchieste? Mi sembra un modo per gettare la palla in tribuna quando non si sa come giocarla". C'è chi la palla invece preferisce metterla "in cassaforte", come si direbbe in gergo sportivo, e consegnarla direttamente alle Procure.

borghi_claudio : No ma fatemi capire, conte ha accusato Salvini di fake news e disinformazione a reti unificate per aver detto il ve… - matteosalvinimi : #Salvini: Potremmo emettere buoni del Tesoro #orgoglioitaliano per una cifra tre volte superiore a quella prevista… - matteosalvinimi : #Salvini: il Mes senza condizionalità non esiste, fa fede il trattato che lo istituisce. Per avere un Mes senza con… - CPellerino : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Oggi ho letto appello di 101 professori ed economisti che consigliano di non inserirsi nel tunnel del MES, c… - umbocallegarin : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La legge prevede che il governo illustri prima alle Camere e poi al Consiglio europeo. L'abbiamo chiesto, ri… -