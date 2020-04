Prestito di 25mila euro per le piccole imprese: coperte fino a 200mila richieste (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ieri è stato pubblicato il modulo per la garanzia del 100% sui prestiti fino a un massimo di 25mila euro (ma nel limite del 25% dei ricavi) sul sito fondidigaranzia.it del ministero dello Sviluppo Economico, che è andato anche in tilt a causa dell’alto numero di accessi. Il Sole 24 Ore spiega oggi che il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia, considerando alta la rischiosità, ha fissato nel 30% la percentuale di accantonamento: ossia per ogni euro di garanzia tre euro di finanziamenti. Questo significa che con gli 1,7 miliardi stanziati nel decreto liquidità si potrebbero coprire solo 200mila richieste per prestiti di 25mila euro; con un valore medio di 15mila euro si arriverebbe a 300-350mila operazioni. II Prestito fino a 25mila euro garantito dal Fondo Pmi non potrà superare un quarto del fatturato 2019. Il modulo va inviato via mail ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ieri è stato pubblicato il modulo per la garanzia del 100% sui prestitia un massimo di(ma nel limite del 25% dei ricavi) sul sito fondidigaranzia.it del ministero dello Sviluppo Economico, che è andato anche in tilt a causa dell’alto numero di accessi. Il Sole 24 Ore spiega oggi che il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia, considerando alta la rischiosità, ha fissato nel 30% la percentuale di accantonamento: ossia per ognidi garanzia tredi finanziamenti. Questo significa che con gli 1,7 miliardi stanziati nel decreto liquidità si potrebbero coprire soloper prestiti di; con un valore medio di 15milasi arriverebbe a 300-350mila operazioni. IIgarantito dal Fondo Pmi non potrà superare un quarto del fatturato 2019. Il modulo va inviato via mail ...

