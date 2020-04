Pechino Express 2020 | Finale | Vincono le Collegiali!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 15 aprile 2020), la: i viaggiatori del reality adventure di Rai 2 sono arrivati all’ultima tappa in Corea del Sud. Ad avere la meglio tra le Top, i Wedding Planner e le Collegiali sono state proprio Nicole Rossi e Jennifer Poni! Ecco cosa è successo durante la, la: le Top terze classificate, sfida accesa tra Collegiali e Wedding Plannerè giunto ormai alla fine con l’ultima tappa e, quindi, ultima puntata del game adventure di Rai 2. Tre le coppie di viaggiatori rimasti in gara: i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi), le Top (Dayane Mello ed Ema Kovac) e le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni). Tutte le coppie hanno un solo obiettivo: vincere l’ottava edizione die conquistare quest’ultima tappa in Corea del Sud. Durante quest’ultima ...