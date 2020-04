Maria, mamma di 4 bimbi, malata di sclerosi e paralizzata: “Vergogna, 20 giorni per un tampone” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Maria Fardella, 28 anni, mamma di quattro bambini, ha raccontato a Fanpage.it la sua odissea per ottenere un tampone. Dal 2 aprile le gambe le si sono paralizzate, sintomo della sclerosi multipla. Ma non potrà iniziare le cure fin quando non saprà se è positiva al Covid: ha febbraio ha avuto la febbre alta per giorni. Ora dovrà aspettare altri 5 giorni per i risultati del test. Leggi su fanpage Ventotto anni dalla scomparsa di Mariano e Salvatore. Mamma Carmela : “Voglio la verità”

Alberto Sordi - chi era la mamma Maria Righetti : storia e curiosità

MasterChef 9 - Maria Teresa Ceglia è diventata mamma : il dolce annuncio (Di mercoledì 15 aprile 2020)Fardella, 28 anni,di quattro bambini, ha raccontato a Fanpage.it la sua odissea per ottenere un tampone. Dal 2 aprile le gambe le si sono paralizzate, sintomo dellamultipla. Ma non potrà iniziare le cure fin quando non saprà se è positiva al Covid: ha febbraio ha avuto la febbre alta per. Ora dovrà aspettare altri 5per i risultati del test.

acmilan : There's a new addition to the Rossoneri family: welcome Benício and congratulations to the new parents, Maria Eduar… - AirinVein : Abito da sposa cercasi Palermo Enzo Miccio: Vuoi tu Anna Maria, prendere.. Mia mamma: sta tirando su col naso - Librimmagine : Quando il Covid-19 non sa che fare, telefona alla mamma. Una storia dedicata a noi Luden Ludens: La vera fiaba di V… - panucci_maria : RT @tita96_tita962: Direi non male, mamma Anto devi essere fiera della tua Paoletta ? @paodbreal @EliaAntonella #gfvip - Stefanialove_Of : @Thegoodvybye Ho dovuto telefonare a mia mamma ho avuto un lapsus io sono nata al Maria Vittoria in corso Tassoni l… -