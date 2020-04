M5S: “Emergenza all’ospedale Umberto I, immediato il commissariamento” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Gli esponenti del Movimento 5 Stelle della provincia di Salerno intervengono sul grave focolaio di contagi registrati all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore: “La causa è da individuare in una gestione errata dell’emergenza Covid 19”. “Abbiamo inviato questa mattina una lettera al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al Direttore dell’Asl Salerno Mario Iervolino, e al Direttore Generale della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, per segnalare alcune gravi criticità registrate nel presidio Ospedaliero di Nocera. Criticità acuite dall’appello rivolto ieri dai sindaci di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore, per i gravi casi di contagio registrati all’interno della struttura. Innanzitutto l’insufficienza di macchinari per la ... Leggi su anteprima24 Incendio a Sarno - M5S : “Emergenza coronavirus amplificata dai roghi tossici” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Gli esponenti del Movimento 5 Stelle della provincia di Salerno intervengono sul grave focolaio di contagi registrati all’ospedaleI di Nocera Inferiore: “La causa è da individuare in una gestione errata dell’emergenza Covid 19”. “Abbiamo inviato questa mattina una lettera al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al Direttore dell’Asl Salerno Mario Iervolino, e al Direttore Generale della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, per segnalare alcune gravi criticità registrate nel presidio Ospedaliero di Nocera. Criticità acuite dall’appello rivolto ieri dai sindaci di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore, per i gravi casi di contagio registrati all’interno della struttura. Innanzitutto l’insufficienza di macchinari per la ...

