Lockdown, ora da Bruxelles arriva il dietrofront: “Una situazione che non può durare all’infinito” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Si ritiene necessaria “una valutazione continua delle misure di contenimento in vigore, per assicurarsi che siano proporzionate, a mano a mano che la nostra conoscenza del virus e della malattia si evolve. Quindi, è indispensabile pianificare la fase in cui gli Stati membri potranno far ripartire le attività economiche e sociali, minimizzando gli impatti sulla salute delle persone e senza sovraccaricare i sistemi sanitari. Questo richiede un approccio ben coordinato nell’Ue e tra gli Stati membri”. Dunque ora a Bruxelles, diversamente da come affermato pochi giorni fa dalla presidente della Commissione Ue, Ursula van der Leyen (che prendeva un Lockdown ancora lungo, con gli anziani in casa fino a dicembre), la situazione si è completamente ribaltata. “Misure che non possono durare all’infinito” Come hanno infatti tenuto a ... Leggi su italiasera Coronavirus - come sono cambiati i contagi in Italia in un mese di lockdown : “Ora sono soprattutto condominiali”

LOCKDOWN SOFT - FASE 2/ "Lavorare (anche) con il contagio - ecco il modello veneto"

Coronavirus - con il lockdown attiva oltre la metà dei lavoratori. Record al Sud (Di mercoledì 15 aprile 2020) Si ritiene necessaria “una valutazione continua delle misure di contenimento in vigore, per assicurarsi che siano proporzionate, a mano a mano che la nostra conoscenza del virus e della malattia si evolve. Quindi, è indispensabile pianificare la fase in cui gli Stati membri potranno far ripartire le attività economiche e sociali, minimizzando gli impatti sulla salute delle persone e senza sovraccaricare i sistemi sanitari. Questo richiede un approccio ben coordinato nell’Ue e tra gli Stati membri”. Dunque ora a, diversamente da come affermato pochi giorni fa dalla presidente della Commissione Ue, Ursula van der Leyen (che prendeva unancora lungo, con gli anziani in casa fino a dicembre), lasi è completamente ribaltata. “Misure che non possonoall’infinito” Come hanno infatti tenuto a ...

Adnkronos : #Zaia: '#Lockdown finito con prime aperture, ora convivenza con virus' - Ticinonline : Il virus con i frontalieri? Ora trema la Lombardia: «In Ticino troppe libertà» #coronavirus #quarantena #lockdown - FrancisMayCry : Ora, niente di male, Sony poteva anche non regalare niente (in ogni caso, non avremmo pianto). Ma voler spacciare u… - Giulicat1512 : RT @_Naughty_Doctor: La prossima volta che leggo EROI riferita a chi svolge la nostra professione, gli chiedo perche ora ci chiamate così e… - italiaserait : Lockdown, ora da Bruxelles arriva il dietrofront: “Una situazione che non può durare all’infinito”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown ora Lockdown, ora da Bruxelles arriva il dietrofront: “Una situazione che non può durare all’infinito” Italia Sera Coronavirus a Ischgl: chi è Peter Kolba, l’avvocato ambientalista che guida la più grande class action in tempo di pandemia

LEGGI ANCHE Ischgl, il villaggio tirolese che ha infettato mezza Europa La class action contro il Land Le pagelle: da Merkel a Trump come i leader hanno gestito la pandemia Riaperture dopo il lockdown ...

Le domande alle quali la politica non ha ancora dato una riposta

"Il lockdown non serve a sconfiggere il virus ... meritiamo risposte chiare sul perché prima le mascherine non servivano e ora saremo obbligati a indossarle. Meritiamo risposte chiare sul perché non è ...

LEGGI ANCHE Ischgl, il villaggio tirolese che ha infettato mezza Europa La class action contro il Land Le pagelle: da Merkel a Trump come i leader hanno gestito la pandemia Riaperture dopo il lockdown ..."Il lockdown non serve a sconfiggere il virus ... meritiamo risposte chiare sul perché prima le mascherine non servivano e ora saremo obbligati a indossarle. Meritiamo risposte chiare sul perché non è ...