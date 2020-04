Il Governo risponde a Lega e FdI su Conte e l’acquisto di mascherine per sé: “FFP3 mai consegnate” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Da circa 48 ore, da quando cioè è stata diffusa l’inchiesta di Bechis per Il Tempo, si parla ininterrottamente di Conte e dell’acquisto per sé delle mascherine. In particolare, dopo la bufala dei giorni scorsi riguardanti il mancato utilizzo del prodotto da parte del Presidente del Consiglio, a quest’ultimo è stato Contestato il fatto di averle acquistate per sé e di averle negate in un primo momento al personale medico. Un’accusa grave, visto che si parla in modo più o meno diretto di coloro che hanno perso la vita negli ospedali nel tentativo di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La risposta del Governo su Conte e le mascherine acquistate per sé Era atteso per oggi 15 aprile il “question time”, con le risposte da parte del Governo alle accuse giunte soprattutto da Lega e Fratelli ... Leggi su bufale "La Cina vola - noi fermi. Il governo vuole rispondere?". Riapertura - Salvini ora picchia duro

Tiziano Ferro attacca il Governo : Fabio Fazio risponde - accuse pesanti

Altro che decreto Cura Italia. Così Giorgia Meloni incalza il governo. Cosa risponde Conte (Di mercoledì 15 aprile 2020) Da circa 48 ore, da quando cioè è stata diffusa l’inchiesta di Bechis per Il Tempo, si parla ininterrottamente die dell’acquisto per sé delle. In particolare, dopo la bufala dei giorni scorsi riguardanti il mancato utilizzo del prodotto da parte del Presidente del Consiglio, a quest’ultimo è statostato il fatto di averle acquistate per sé e di averle negate in un primo momento al personale medico. Un’accusa grave, visto che si parla in modo più o meno diretto di coloro che hanno perso la vita negli ospedali nel tentativo di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La risposta delsue leacquistate per sé Era atteso per oggi 15 aprile il “question time”, con le risposte da parte delalle accuse giunte soprattutto dae Fratelli ...

LegaSalvini : MENTANA RISPONDE ALLE ACCUSE (LUNARI) DI CENSURA E BLASTA IL GOVERNO CONTE-CASALINO: 'L'ITALIA NON È IL VENEZUELA,… - davidefaraone : Non si finge di non sentire, non si voltano le spalle agli Italiani, agli Europei, ai migranti. Se il governo che s… - M5S_Europa : Il #MES è stato votato dai VECCHI PARTITI, ma al governo adesso c’è il #M5S e noi non lo attiveremo MAI. A questa… - SalvatoreMirag7 : RT @Bufalenet: Un altro 'mistero' del #gossip che ha preso il posto della cronaca politica risolto. Abbiamo le dichiarazioni del #governo s… - Bufalenet : Un altro 'mistero' del #gossip che ha preso il posto della cronaca politica risolto. Abbiamo le dichiarazioni del… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo risponde Il Governo risponde a Lega e FdI su Conte e l’acquisto di mascherine per sé: “FFP3 mai consegnate” Bufale.net Il governo Conte accelera i pagamenti: bonus di 600 euro entro il 17 aprile

Per rispondere alle polemiche, e anche alle difficoltà crescenti di chi si è visto ... L'istituto di previdenza, ha fatto sapere il governo, ha già smaltito 1 milione di pratiche e si appresta a fare ...

Mes o non più Mes? L'Italia sta blindata a casa a Pasquetta, la battaglia è al governo e a Bruxelles

Eppure, il capo del governo rifarebbe tutto, convinto com’è che informare il Paese sia stato non un azzardo o un errore, ma un preciso “dovere civico”. A chi gli rimprovera di aver agito come un ...

Per rispondere alle polemiche, e anche alle difficoltà crescenti di chi si è visto ... L'istituto di previdenza, ha fatto sapere il governo, ha già smaltito 1 milione di pratiche e si appresta a fare ...Eppure, il capo del governo rifarebbe tutto, convinto com’è che informare il Paese sia stato non un azzardo o un errore, ma un preciso “dovere civico”. A chi gli rimprovera di aver agito come un ...