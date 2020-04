Coronavirus, la Croce Rossa di Torino: “Non esistono più orari. Il momento più critico? Quando abbiamo trasportato un falso negativo” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Non esistono più orari, lavoro 14 o 16 ore al giorno – così Paolo Barletta, coordinatore reparto emergenze della Croce Rossa di Torino – L’attività ha avuto un incremento sia nei tempi sia nei servizi”. Oltre all’attività ordinaria, infatti, i comitati di Croce Rossa di tutta Italia hanno dovuto affiancare un’attività specifica dedicata proprio al Coronavirus: “Un’ambulanza che torna da un servizio Covid bisogna immaginare che sia un mezzo infetto – spiega Barletta – va sanificata da operatori militari specificamente addestrati, per non esporre il personale civile a rischi”. “Una delle situazioni più critiche? – conclude – Alcuni giorni fa quando abbiamo avuto percezione di aver effettuato un trasporto di un paziente positivo solo al termine del percorso. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Raoul Bova mette a disposizione della Croce rossa la sua masseria in Puglia

